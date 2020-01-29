أخبار مصر | التضامن تفتتح معرض ديارنا في الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تفتتح معرض ديارنا في الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس معرض ديارنا للأسر المنتجة بساحة سيدي أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، على مساحة 600 متر مربع، ويستمر حتى 8 فبراير.

يضم المعرض - وفقا لبيان صحفي- المنتجات المتميزة لـ50 عارضا من جمعيات الأسر المنتجة من محافظات الجمهورية وهي القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء والفيوم وسوهاج والجيزة والأقصر وقنا والوادي الجديد وأسيوط وأسوان، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

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يشارك في المعرض أيضا عارضين تابعين لجهاز تنمية المشروعات من أصحاب المشاريع الصغيرة بمنتجاتهم.

هذا ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور من الساعة ١٠ صباحًا إلى ١١ مساءً وتتنوع المنتجات بالمعرض بين الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والسجاد والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه والصدف والخزف والخوص واللوحات الفنية والفخار واباجورات الملح ومكملات الديكور بأنواعها وتتميز كل هذه المنتجات بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

جدير بالذكر أن معرض ديارنا يعد أحد الأدوات التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة والتى تساهم بها الوزارة، في إطار تشجيع الوزارة للجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة.