أخبار مصر | برواتب مجزية.. قبول طلبات 150 فرصة عمل بالإسماعيلية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برواتب مجزية.. قبول طلبات 150 فرصة عمل بالإسماعيلية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من غد الخميس، قبول طلبات راغبي العمل على 150 فرصة عمل في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية، فضلا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجات طعام "فطار وغذاء وعشاء" وبدل مواصلات، وتأمين صحي.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في مُشرف أول اشراف داخلي، ومُشرف إشراف داخلي ( غرف ومناطق عامة )، وعامل إشراف داخلي (غُرف)، وعامل إشراف داخلي (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين.

وفي نفس السياق أشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إلى أنه لا يشترط الخبرة إلا في وظائف معينة، لافتا إلى أن المقابلة الشخصية في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، مؤكدا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال، إن الطلبات تقدم من غد الخميس وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.