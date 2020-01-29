أخبار مصر | القوى العاملة: تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بالمنشآت الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بالمنشآت الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة تقنين وتصويب أوضاع العمالة الأجنبية بكافة المنشآت بما فيها النوادي الرياضية.

وأوضح السيد السنجابي - في بيان اليوم الأربعاء -، مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، إن المديرية قامت اليوم بحملات تفتيش لحصر وتقنين أوضاع الأجانب العاملين بكافة المنشآت على مستوى جميع القطاعات، وبالأخص النوادي الرياضية في نطاق مدينة بور فؤاد.

وأسفرت الحملات عن وجود عددا من الأجانب يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية؛ لتقنين أوضاعهم وتشغليهم بشكل قانوني بحصولهم على التراخيص اللازمة ، وقد تم إعطاء المنشآت المخالفة مهلة بذلك .