أخبار مصر | محافظ القاهرة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أهمية التواصل بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية، بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم، لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بسرعة حلها.

وشهد اللقاء المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد حنفى السكرتير العام لمحافظ القاهرة وعدد من التنفيذين ورؤساء أحياء المنطقة الشرقية.

