أخبار مصر | برلمانية: الطرق الجديدة تُعاني من سوء خدمة الاتصالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الطرق الجديدة تُعاني من سوء خدمة الاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلًا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس مصطفى عبد الواحد، بسبب الطريق الجديدة التي خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول لمسافات طويلة، وهذا ما يخالف الهدف من إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى سوء خدمة الاتصالات في عدة مناطق جديدة.

وأضافت البطران في تصريح لها: أن هذا الطرق تعتبر نقلة كبيرة ستسهم بشكل غير مسبوق في تنمية من منطقة الساحل الشمالي الغربي وفق الخطة التي وضعتها الدولة، مضيفه أن الهدف من إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو تطوير الخدمات التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية، لتواكب وسائل التكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة.

وتابعت: أن إنشاء هذه الطرق كلف موازنة الدولة أموالًا طائلة، بالإضافة إلى أن هذه الطرق تعتبر نقلة كبيرة أسهمت بشكل غير مسبوق في تنمية خريطة الطرق المصرية، لذلك من الضروري تغطيتها بخدمات اتصالات ذات جودة وكفاءة، وصيانتها أولا بأول، حفاظًا على سلامة وأمن المسافر، حيث الطرق التي تفتقر خدمات الإنترنت والاتصالات مثل "طريق فوكه الضبعة بالقاهرة، وطريق الكريمات الذي يعتبر من أهم الطرق التي تربط بين محافظات الصعيد المختلفة، ومحور 30 يونيو وهو الطريق الموازي لقناة السويس، الذي تم تشغيله تجريبيا بشكل مؤقت، بطول يصل إلى 95 كيلومترا، وعرض يصل إلى 80 مترا"، مؤكدة أنها من أهم الطرق الجديدة المساهمة في تنمية الطرق.

وطالبت بسرعة مناقشة الطلب داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير عناصر التكنولوجيا وخدمات الاتصالات على الطرق والمناطق التي تعتبر خارج التغطية.