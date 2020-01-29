أخبار مصر | بـ3 لغات.. حواس يوقع كتابه "توت عنخ آمون" في بوادبست

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ3 لغات.. حواس يوقع كتابه "توت عنخ آمون" في بوادبست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، كتابه عن الملك "توت عنخ آمون" المنشور باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية في بودابست عاصمة المجر.

وزار "حواس" - وفقا لبيان صحفي - معرض الملك توت عنخ آمون، والتقي بالعديد من الصحف والتليفزيون، وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي.

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وأشار "حواس"، إلى أن أوبرا توت عنخ آمون سوف تعرض في دار الأوبرا المصرية قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير، كما ستعرض أيضا في الذكري المئوية؛ لاكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون" في عام ٢٠٢٢.

وأضاف حواس أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم.

وأوضح "حواس" أن شهر فبراير ٢٠٢٠ سيعرف العالم أجمع كيف مات الفرعون الذهبي توت عنخ آمون من خلال المشروع القومي لدراسة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير.