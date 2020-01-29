أخبار مصر | وزير العدل يكشف خطة تطوير الشهر العقاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل يكشف خطة تطوير الشهر العقاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عن خطة تطوير الشهر العقاري

وقال وزير العدل، في بيان له، إن خطة التطوير، تقوم على ثلاثة محاور، هي: التشريع، والموظفين، وميكنة المقار، واستعرض الوزير مقترحات الوزارة بشأن تلك المحاور الثلاثة، ولخص الوزير مستهدفات عملية تطوير الشهر العقاري، بأنه على مستوى التشريع، سيلزم تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والتنسيق بشأن صدور موافقـة مجلس النواب على مشروع قانون السجل العيني، وعلى مستوى الموظفين، فإنه يلزم نقل موظفين من المؤسسات الحكومية والتعاقد مع غيرهم، وذلك في التخصصات التالية: قانونيون، مهندسون، حاسبات ومعلومات، ويتم توزيع هؤلاء على (859) مقرًا، وعلى مستوى المقار.

كما يجب التوسع في فتح المقار، من خلال قبول فتح مقار التوثيق في الجهات التي توجد بها كثافة من العاملين أو المترددين، أو التبرع من المواطنين بالمقار، فضلًا عن ترميم وإصلاح وميكنة المقار الحالية.

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الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع تقدم بالتهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلًا: "كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي"، مُتقدمًا في الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.

وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى اوليمبياد طوكيو 2020، مُشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعًا، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالي حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية في هذه اللعبة، مُوجهًا التهنئة للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولي اللعبة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم الاحتفال في 27 يناير الجاري بيوم البيئة الوطني، الذي يوافق ذكرى إقرار أول قانون للبيئة في مصر، مُشيرة إلي عدد من الجهود التي تتم حاليًا في قطاعات الحفاظ على البيئة بشكل عام.