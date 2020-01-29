أخبار مصر

أخبار مصر | طلاب جامعة عين شمس في ضيافة الكلية الحربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب جامعة عين شمس في ضيافة الكلية الحربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع جامعة عين شمس زيارة للكلية الحربية، وذلك للاستفادة من خبرات القوات المسلحة في شتى المجالات.
وتأتي الزيارة تحت إشراف العقيد أ.ح محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وكان في استقبال الوفد اللواء أركان حرب أحمد مرسى مساعد مدير الكلية الحربية ونخبة من قيادات الكلية الحربية.

وبدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي عن يوم في حياة طالب الكلية الحربية وعرض لبرنامج التدريب والتأهيل المختلفة لإعداد الطلبة داخل الكلية وبقيادات قوات الصاعقة والمظلات وعقب ذلك المرور على متحف الكلية الحربية والقبة السماوية ومشاهدة فيلم بعنوان "ميلاد نجم".

وألقت أ.د جيهان رجب وكلية كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمة خلال اللقاء، أعربت فيها عن فخرها واعتزازها بما شاهدته من مستوى راق في التدريب وأساليب التعليم المتطورة بالكلية، وأسلوب بناء قادة المستقبل.

ووجهت من خلال وجودها بالكلية الحربية، كلمة في سجل زيارات الكلية أشادت فيها بمصنع الرجال وعرين الأبطال والتحية لكل حماة الوطن بين ربوع مصر، وأشادت بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن.

وأعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم وفخرهم بتلك الزيارة، التي استطاعوا من خلالها التعرف علي تاريخ القوات المسلحة المصرية المشرف والقدرات العسكرية الماضية والحالية، وفي الختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا