أخبار مصر | طلاب جامعة عين شمس في ضيافة الكلية الحربية

وتأتي الزيارة تحت إشراف العقيد أ.ح محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وكان في استقبال الوفد اللواء أركان حرب أحمد مرسى مساعد مدير الكلية الحربية ونخبة من قيادات الكلية الحربية.

وبدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي عن يوم في حياة طالب الكلية الحربية وعرض لبرنامج التدريب والتأهيل المختلفة لإعداد الطلبة داخل الكلية وبقيادات قوات الصاعقة والمظلات وعقب ذلك المرور على متحف الكلية الحربية والقبة السماوية ومشاهدة فيلم بعنوان "ميلاد نجم".

وألقت أ.د جيهان رجب وكلية كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمة خلال اللقاء، أعربت فيها عن فخرها واعتزازها بما شاهدته من مستوى راق في التدريب وأساليب التعليم المتطورة بالكلية، وأسلوب بناء قادة المستقبل.