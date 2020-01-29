أخبار مصر | طلاب جامعة عين شمس في ضيافة الكلية الحربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب جامعة عين شمس في ضيافة الكلية الحربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي عن يوم في حياة طالب الكلية الحربية وعرض لبرنامج التدريب والتأهيل المختلفة لإعداد الطلبة داخل الكلية وبقيادات قوات الصاعقة والمظلات وعقب ذلك المرور على متحف الكلية الحربية والقبة السماوية ومشاهدة فيلم بعنوان "ميلاد نجم".
وألقت أ.د جيهان رجب وكلية كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمة خلال اللقاء، أعربت فيها عن فخرها واعتزازها بما شاهدته من مستوى راق في التدريب وأساليب التعليم المتطورة بالكلية، وأسلوب بناء قادة المستقبل.
وأعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم وفخرهم بتلك الزيارة، التي استطاعوا من خلالها التعرف علي تاريخ القوات المسلحة المصرية المشرف والقدرات العسكرية الماضية والحالية، وفي الختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.