أخبار مصر | عاجل.. وزارة النقل تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزارة النقل تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية بوزارة النقل، الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات في الفترة المُقبلة.

وأكد أن هناك تعليمات بعدم رفع أسعار التذاكر، وهي توجيهات عليا، لافتًا إلى زيادة غرامات التهرب من التعريفة، ما أدى إلى تحرك جميع الركاب إلى شباك التذاكر.

وقال في كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء: إن هذه المنظومة بدأت فى أبريل 2019"، كما كشف عن إجراءات جديدة لضبط منظومة التذاكر ومنع التسرب والقضاء على السوق السوداء، منها السعى لتحديث نظام حجز التذاكر ليكون ببطاقات الرقم القومي، لمواجهة السوق السوداء.