أخبار مصر | تمديد تخفيض رسوم تصاريح العمالة المصرية بالأردن لـ31 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمديد تخفيض رسوم تصاريح العمالة المصرية بالأردن لـ31 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأردن عن قرار تمديد العمل وتخفيض قيمة رسوم التصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل "داخل القطاعين الزراعي والمخابز" حتى 31 مارس المقبل.

وتلقى وزير القوى العاملة تقرير بذلك عبر مكتبه التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، إذ كشف المستشار العمالي طلعت السيد، أن غدًا هو المهلة الأخيرة التي منحتها الأردن لتصويب وتقنين الأوضاع العمالة المصرية والوافدة للمملكة.

وتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان موقف العمالة المصرية التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول، من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.

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