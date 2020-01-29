أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: دهان 34 ألف مبنى بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: دهان 34 ألف مبنى بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن موقف تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم انتهاء المحافظات من طلاء أكثر من 34 ألف مبنى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بمدن وعواصم المحافظات.

وأكد شعراوي، استمرار المحافظات في متابعة استكمال طلاء واجهات المباني، مؤكدًا على عدم إدخال أية مرافق للعمارات السكنية أو المنشأت غير مكتملة التشطيب الخارجي لحين تشطيب الواجهات، تنفيذًا لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام باللون الموحد للمباني بالمدينة أو الحي.

وأشار إلى تكليف المحافظات بحصر المباني غير منتهية التشطيب، وحث السكان على تشطيب العمارات ومنحهم مهلة محددة للتنفيذ وفي حالة عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجيًا لحين الالتزام بتطبيق القرار.

وأضاف أن التقرير الذي تم استعراضه أوضح أن محافظة الأقصر قامت بطلاء 5613 مبنى، وقنا 3673 مبنى، وبني سويف 2599 مبنى، والشرقية 2145 مبنى، والغربية 2092 مبنى، والجيزة 1471 مبنى، والقاهرة 1308 مبني، موضحًا أن المحافظات تقوم بتحديد اللون المناسب لطبيعتها حفاظًا على المظهر الحضاري بالتنسيق مع الجامعات والحفاظ علي الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.