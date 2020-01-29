أخبار مصر | وزير القوى العاملة: صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق بلغت 452 مليون جنيه، استفاد منها 258 ألفا و682 عاملًا، يعملون في 1285 منشأة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

