أخبار مصر | برلماني: الفلاتر المغشوشة تصيب بأمراض الكلى والتيفود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الفلاتر المغشوشة تصيب بأمراض الكلى والتيفود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشار متولي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مياه الشرب العادية يتم تنقيتها بشكل كامل حسب المواصفات العالمية، إلا أنها تحتوي على بعض بقايا العناصر الضارة مثل الحديد والمنجنيز، لافتا إلى أنه يتم تصنيع شمعات تلك الفلاتر من مواد بلاستيكية رديئة، يحولها في غضون أيام قليلة إلى مزرعة بكتيريا.

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار فلاتر المياه المغشوشة وغير المصرح بها، والتي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية لغياب الرقابة، مؤكدًا أن هذه الفلاتر تلحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.

وأضاف، أن فلاتر تنقية المياه المطروحة في الأسواق الشعبية أو على الأرصفة أو من خلال إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أو قنوات التليفزيون المجهولة تلقى انتشارا واسعا نتيجة رخص ثمنها مما يجعلها تشكل خطورة على الصحة العامة، بسبب عدم حصول تلك الشركات على تراخيص من الجهات المعنية، حيث إن الفلاتر مجهولة المصدر والتي يتم تصنيعها في مصانع بير السلم يوجد بها خلل في تركيب الفلتر والذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة الإنسان بأمراض خطيرة منها أمراض الكلى والتيفود.

