أخبار مصر | فحص 303 آلاف طفل بمبادرة السيسي لعلاج ضعف وفقدان السمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 303 آلاف طفل بمبادرة السيسي لعلاج ضعف وفقدان السمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعي لـ303 آلاف و343 طفل حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق المبادرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.