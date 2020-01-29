شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: الانتخابات الأمريكية وراء الإعلان عن «خطة السلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الطرح الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية كان من المفروض أن يطرح بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية»، موضحا أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحه، الثلاثاء، لدواعي الانتخابات الأمريكية ولتحقيق مصالح أطراف محددة».

وأضاف «أبوالغيط»، خلال ندوته بمعرض الكتاب، الأربعاء، والتي عقدت تحت عنوان «تحديات السياسة الدولية في المنطقة العربية» أن «الخطة الأمريكية قوبلت بالرفض التام من القيادة الفلسطينية، وأنه يتفهم ذلك، لأن ترامب قال إن القدس هي عاصمة إسرائيل وهذا أمر غير مقبول إطلاقا».

وتابع: «الأمر يحتاج إلى التدقيق والصياغة والدراسة بشكل كبير، وإن الجامعة العربية تدرس الآن بنود هذه الاتفاقية، وسوف يتم عقد اجتماع وزاري طارئ، السبت المقبل، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، وجميع العرب يتمسكون بحدود عام 1967».