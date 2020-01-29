شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: لا توجد في خطة السلام الأمريكية إعطاء ارض مصرية للفلسطينين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه «لا ذكر لمصر أو الأردن في خطة السلام الأمريكية»، مضيفا أن «ما ذكر عن إعطاء أرض مصرية أو أردنية للفلسطينيين بديلا عن أراضيهم ضمن خطة السلام الأمريكية غير صحيح بالمرة».

وأشار «أبوالغيط»، خلال ندوته، الأربعاء، بمعرض الكتاب، والتي عقدت تحت عنوان «تحديات السياسة الدولية في المنطقة العربية»، إلى أن «الولايات المتحدة كانت تستخدم أموال المعونة الأمريكية، والتي كانت تصل إلى 50 مليون دولار سنويا، لإحداث تغيرات في السياسة الداخلية في مصر، وبدأت بالفعل في عقد دورات تدريبية لأشخاص بعينهم معروفين للأجهزة المصرية وكل هذا مكتوب لكننا لا نقرأ، وكان هناك معهدان أمريكيان وهما المعهد الديمقراطي، والمعهد الجمهوري، يعملان على الأرض في مصر، وأحد مديري المعهدين قال ستتغيرون شئتم أم أبيتم، وكل هذا بسبب ما حدث في 11 سبتمبر 2001 من تفجيرات».

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: «في مايو 2005، ذهب الدكتور أحمد نظيف إلى واشنطن، وقابل الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، الذي طالب بإشراك الإخوان المسلمين في العملية السياسية رغم أنهم يسألون عن بعض الأعمال الإرهابية، وعندما كنت وزيرا للخارجية أحلت برقيات للمسؤولين المصريين بأسماء أشخاص يتم تدريبهم في الخارج بالفعل».