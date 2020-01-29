شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا «التخطيط» والوكالة الأمريكية الدولية للتنمية يختتمان جولتهما بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، الأربعاء، زيارة الوفد المشترك لمشروع الحوكمة الاقتصادية للتنمية في مصر، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية، ووفد الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية، لمركز خدمة المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية الدولية للتنمية في تنفيذ مشروع الحوكمة الاقتصادية للتنمية في مصر.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الزيارة جاءت بهدف متابعة العمل بالمراكز والتعرف على التحديات لدعم خطط التطوير المستقبلية، موضحة أن مشروع الحوكمة الاقتصادية للتنمية في مصر يتضمن عدد من محاور العمل والتي تتمثل في محور متابعة أداء الحوكمة والتي تشمل مؤشرات الحوكمة العالمية ومحور تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المنوطة بالحوكمة، فضلًا عن محور دعم جهود تطوير تقديم الخدمات العامة للمواطنين ومؤسسات الأعمال بما في ذلك مراكز الشباك الواحد.

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وأضافت «السعيد» أن الزيارة جاءت تنفيذًا لخطة العمل الموضوعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تأكيد الشراكة القوية َوالدعم فيما يخص أولويات التنمية بالنسبة لمصر.

جدير بالذكر أن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر قد تعاونت مع الحكومة المصرية في عدة مشروعات تضمنت تجهيز وتشغيل عدة مراكز لخدمة المواطنين بمحافظات أسوان وأسيوط وقنا والغربية والبحيرة. وتتضمن الزيارة لقاء محافظ أسوان وعقد لقاء ترحيبي مع مدراء مركز خدمة المواطنين مع القيام بجولة تفقدية بالمركز.

ويُشار إلى أن وفد مشروع الحوكمة الاقتصادية للتنمية في مصر قام بزيارة مركز خدمة المواطنين بمحافظة البحيرة في ٢١ من يناير الجاري.

وفدا وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية الدولية للتنمية يختتمان جولتهما بأسوان

وفدا وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية الدولية للتنمية يختتمان جولتهما بأسوان

وفدا وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية الدولية للتنمية يختتمان جولتهما بأسوان

وفدا وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية الدولية للتنمية يختتمان جولتهما بأسوان