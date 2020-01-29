شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.3 مليار دولار بزيادة 12.7% خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2019 بمقدار 261.0 مليون دولار بمعدل سنوي 12.7% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018). وقد أسفر ذلك عن ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر2019 (الشهور الأربعة الأولى من السنة المالية 2019/2020) بنحو 1.0 مليار دولار بمعدل سنوي 13.4% لتسجل نحو 9.0 مليار دولار (مقابل نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق).

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