شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس مدينة مرسى علم بتهمة الرشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء، القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، ومديري الإدارة الهندسية والتراخيص، بتهمة الرشوة المالية، وذلك بعد الحصول على إذن النيابة العامة. تمت عملية القبض داخل مبنى الوحدة المحلية.

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