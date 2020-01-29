«القوى العاملة»: تقنين وتصويب أوضاع العمالة الأجنبية بالمنشآت والنوادي الرياضية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة تقنين وتصويب أوضاع العمالة الأجنبية بكافة المنشآت بما فيها النوادي الرياضية. وفي هذا الإطار، أوضح السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، أن المديرية قامت اليوم بحملات تفتيش لحصر وتقنين أوضاع الأجانب العاملين بكافة المنشآت على مستوى جميع القطاعات، وبالأخص النوادي الرياضية في نطاق مدينة بور فؤاد، وقد أسفرت الحملات عن وجود عددا من الأجانب يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعهم وتشغليهم بشكل قانوني بحصولهم على التراخيص اللازمة، وقد تم اعطاء المنشآت المخالفة مهلة بذلك.

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