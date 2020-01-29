شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض معوقات الاستيراد والتصدير من و إلى المنطقة الاقتصادية للقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريراً حول معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتعلق فى معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقيود إستيرادية، إنطلاقاً من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات المصرية.

وتم بحث عدة اجراءات من شأنها تذليل تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل فى زيادة نسبة المكون المحلى، وتوفير احتياجات السوق المحلى بديلاً عن الاستيراد من الخارج.

ووافق مجلس الوزراء على طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، علي أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض فى منطقة إسكان شمال الجيزة، يتم اتاحتها للمقيمين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل هيكل الشراكة فى الشركة المزمع إنشاؤها لمشروعى خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بزيادة نسبة مساهمة وزارة المالية لتصبح 40% بدلاً من 20%، وتخفيض نسبة مساهمة الهيئة القومية للأنفاق لتصبح 5% بدلاً من 25%، أو قيام الشركاء الآخرين بشراء نصيب الهيئة القومية للأنفاق فى رأس مال شركة المترو المزمع إنشاؤها.

Advertisements

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد بدأ اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بتهنئة الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلاً: "كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي"، مُتقدماً فى الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير‪.‬

‪

وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالي حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية فى هذه اللعبة، مُوجهاً التهنئة للدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولى اللعبة. ‬

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذى يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية