شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ترصد تعاقب 56 رئيس وزراء لمصر بداية من نوبار باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لوحة تضم عدد من رؤساء الوزراء الذين تولوا رئاسة الحكومة فى مصر رصدت اللوحة تعاقب 56 رئيسا لوزراء مصر بداية من نوبار باشا الذى تولى 3 مرات رئاسة الحكومة بداية من 1878 وحتى الحكومة الثالثة عام 1895.

وضمت اللوحة عدد من الأسماء لرؤساء الوزارت لحكومة مصر حتى حكومة المهندس شريف إسماعيل والتى بدأت من 19 سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018 .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد بدأ اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بتهنئة الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلاً: "كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي"، مُتقدماً في الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير‪.‬

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‪ وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالي حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية في هذه اللعبة، مُوجهاً التهنئة للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولي اللعبة.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء علي الدعم الكبير الذي يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية