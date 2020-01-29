شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: ندرس تزويد العدادات الذكية بخدمة ناطقة للتيسير على ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على اقتراح برغبة مقدم من النائب خالد حنفى بإضافة خدمة ناطقة لعدادات الكهرباء الكودية والذكية التى سيتم إحلالها محل العدادات الحالية، وذلك للتيسير على المستهلك "الكفيف".

وحسب اقتراح النائب خالد حنفى، فإن هذا الاقتراح سيخدم ذوى الاعاقة البصرية الذين يمثلون حوالى 3 ملايين مواطن، بالإضافة من يعانون من ضعف ابصار شديد يجعلهم غير قادرين على التعامل مع العدادات الجديدة ويشكل صعوبه بالغة بالنسبة لهم عدم وجود الخدمة الناطقة لاسيما حال انقطاع الكهرباء بسبب استنفاذ الرصيد المتبقى بالعداد.

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وشدد البرلمانى على أهمية إضافة الخدمة الناطقة بالعدادات الجديدة، حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من التعامل معها بسهوله ويسر ولا يتعرضون لمواقف هم فى غنى عنها.

من جانبه أكد بدر الدين حلمى ممثل الشركة القابضة للكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعد سابقا فى البرلمان ببحث هذا الأمر لدعم أصحاب الاعاقة البصرية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوى الإعاقة، ويجرى حاليا دراسة هذا الأمر مع الشركة الموردة للعدادات، أو أن يكون هناك ابلكيشن ناطق فى المواصفة.