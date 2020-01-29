شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكلف بتنفيذ كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلًا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمراجعة كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وحصر القرارات التى لم تُنفذ، للعمل على سرعة تفعيل هذه القرارات وبدء تنفيذها على الفور، مُشيرًا إلى أن تطبيق هذه القرارات يُسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وكذا إعطاء صورة إيجابية عن أن الدولة تُنفذ قرارتها التى تُسهم فى حل مشكلات المستثمرين.
وأمهل رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى اليوم، الجهات المعنية حدًا أقصى أسبوعين لتطبيق القرارات، وفى حالة وجود إشكاليات العودة للمجلس.
من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل أن هناك (340) قرارًا صدرت لصالح المستثمرين، وأن ما تم تنفيذه هو 291 قرارًا، بنسبة أكثر من 85%، وأن 49 قرارًا لم تنفذ، وستتم المتابعة فى التنفيذ مع الجهات المعنية.
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