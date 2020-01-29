شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس مدينة مرسى علم لاتهامه بتلقى رشوة لإنهاء ترخيص منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر ألقوا القبض صباح اليوم على رئيس مدينة مرسى علم العميد مهندس إيهاب فرغلى، لاتهامه بتقاضيه رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة.

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وأكدت المصادر، أن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض أيضا على مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، مؤكدين أن القبض عليهم جاء بسبب تقاضيهم رشوة مالية من أصحاب المنشآت مقابل التراخيص.

وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية رصدت عملية الرشوة بالصوت والصورة، حيث تم القبض على المذكورين صباح اليوم أثناء تواجدهم بمجلس المدينة، وقاموا بتفتيش عدة مكاتب وكذلك استراحة رئيس المدينة.