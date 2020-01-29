شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تبرز افتتاح السيسي لقاعدة برنيس: تحمى الشواطئ الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "اناليزسى دى ديفيسا" الإيطالية افتتاح مصر لقاعدة عسكرية جديدة (برنيس) على ساحل البحر الأحمر، على بعد حوالى 90 كم شمال مثلث حلايب، وذلك لحماية المصالح الاقتصادية فى البحر الأحمر والنقل البحرى الدولى من وإلى قناة السويس، وأيضا لحماية الشواطئ الجنوبية لمصر.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بخطة لتطوير وتحديث القوات المسلحة، وذلك فإن قاعدة برنيس العسكرية الجديدة تعتبر أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة نجيب العسكرية، كنقطتى ارتكاز وتحركات القوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن القاعدة الجوية الحالية قد توسعت بشكل كبير من خلال بناء 18 ملجأ معززًا جديدًا، كل منها قادر على استضافة مقاتلتين، بالإضافة إلى مناطق جديدة لوقوف السيارات، وحظائر، ومنطقة للسكن والإدارة.

Advertisements

كما تم بناء مدرج جديد بالإضافة إلى الممرات الحالية، وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة، وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولى، وتشمل خطة تطوير البنية التحتية، مستشفى يضم 50 سريرًا ومحطة لتحلية المياه بطاقة 34000 متر مكعب يوميًا و 40 كيلومترًا من الطرق التى تربط بين القواعد المختلفة.

وافتتح السيسى قاعدة برنيس بحضور عربى ودولى لافت، ضم الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى، وأرمين سركيسيان رئيس أرمينيا، وبويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، الذى اعتبرها تعزيزا لدور مصر المحورى فى منظومة الأمن العربى والاستقرار الإقليمى.

وجاء افتتاح القاعدة بعد أكثر من عامين على افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، وتم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية، لتعلن جاهزيتها لكل المهام، التى توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى.