شكرا لقرائتكم خبر عن السلوكيات السلبية لاستخدام المياه محاور ندوة فى التعليم العالى خلال يوم البيئة الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة العامة للاتفاقيات والأمن البيئى بقطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العالى بالتزامن مع يوم البيئة الوطني فعاليات ندوة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكة الصرف الصحي" بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تحت إشراف محمد محمود حسن رئيس القطاع، وسعاد مختار مدير عام الإدارة، وهالة الأمين، رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، بمقر الوزارة بمدينة نصر.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن هذه الندوة تأتى فى ضوء دعم الدولة والقيادة السياسية لمبادرة "اتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى الحفاظ على البيئة والموارد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

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تناولت الندوة التعريف بالسلوكيات السلبية فى استخدام المياه، وأسباب سد المجارى وطرق الترشيد، واستخدام القطع الموفرة.

من جانبها، أشارت نهى عبدالحكيم مدير إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي عن تخصيص شركة الصرف الصحي الرقم 125 للاتصال المباشر لتلقي شكاوى المياه، وأيضا تطبيق المحمول "125" للتسجيل المباشر بقاعدة بيانات الشركة للإخطار بكل جديد خاص بالمياه، وتسجيل الشكاوي لرقم 175 عن سرقة أو اختفاء أغطية البالوعات.

وحضر الندوة المهندسة أمل شعبان مدير عام إدارة الإعلام والدراسات البيئية، والدكتور أحمد ربيع وكيل الكلية التكنولوجية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجنوب الوادي، والدكتورة إيمان عبدالرسول بالكلية التكنولوجية بالمطرية، وعدد من العاملين بالوزارة، وممثلى الإدارات المختلفة بالوزارة والكليات التكنولوجية.