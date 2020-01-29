شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مقلب قمامة عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة لمنع التراكمات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت اليوم الأربعاء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أعمال إنشاء البنية التحتية للمحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية على مساحة 2780 متر مربع، التى كانت تستخدم كنقطة مناولة لاستقبال المخلفات وتحول الموقع مع الوقت إلى مقلب عشوائى.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أصدرته اليوم، الأربعاء، تعد هذه الزيارة الثانية لوزيرة البيئة للموقع لتفقد أعمال البنية التحتية حيث تفقدت في الزيارة الأولى أعمال رفع التراكمات، فى إطار مهام وزارة البيئة فى تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة.

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وأكدت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة قامت بوضع خطة متكاملة لرفع التراكمات وإنشاء المحطة الوسيطة لمنع عودة التراكمات إلى الموقع مرة أخرى، حيث قامت الوزارة بالتدخل لرفع ونقل 17.5 ألف طن من التراكمات إلى المدفن الصحي للمحافظة بالخطارة، كما وفرت عدد 2 تريلا ولودر لنقل المخلفات الواردة من المحطة إلى المدفن الصحي للمحافظة، وسيتم تسليمها للمحافظة بعد الانتهاء من العمليات الانشائية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه من المتوقع الانتهاء من المحطة بمنتصف فبراير القادم، ويأتي ذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.