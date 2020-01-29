شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مخاطبة المرحلة السادسة من المتقدمين للاختبارات النفسية بمسابقة العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البوابة الإلكترونية لتوظيف المعلمين، أنه تم البدء فى مخاطبة المرحلة السادسة من المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية، تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة، مطالبة المعلمين بمتابعة بريدك الإلكترونى المسجل سابقاً على البوابة وحسابك على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسى.

وأعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء البدء فى مخاطبة المرحلة الخامسة من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية، التى تبدأ يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، ومتابعة البريد الإلكترونى المسجل سابقاً على البوابة وحسابك على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسى.

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أعلن الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، أنه تيسيرًا على المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم التنفيذ أواخر شهر يناير 2020 بقاعات التطوير التكنولوجى بالمحافظات المشار إليها فور الانتهاء من استكمال باقى الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ.