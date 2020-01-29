شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر يستوعب 720 ألف حاوية سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذى لإجراءات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى قبول عطاء أحد التحالفات، لمطابقته للشروط الفنية والمالية الموضوعة، كما تم التوصل إلى قيمة توصيل المرافق للمشروع، واتمام دراسة شاملة توصلت إلى أنه من المقرر أن يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنويًا، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار. ولتسهيل الوصول إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من الضرورى إنشاء خط سكة حديد المناشى / 6 أكتوبر، بطول 60 كم، على أن يتم توفير عدد 3 قطارات يوميًا فى كل اتجاه سعة كل قطار 60 حاوية‪.

‎وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع، الذى سيسهم فى تحسين التصنيف المصرى فى تقرير تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أشاد بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد بدأ اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بتهنئة الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلًا: "كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي"، مُتقدمًا فى الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير‪.

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‪ وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعًا، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالى حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية فى هذه اللعبة، مُوجهًا التهنئة للدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولى اللعبة.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذى يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية.