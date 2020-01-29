شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض ديارنا بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى، معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الأقصر، الذى يستمر حتى 8 فبراير 2020، والمقام فى ساحة سيدى أبو الحجاج، بالأقصر على مساحة 600 متر مربع، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

ويضم المعرض المنتجات المتميزة لـ 50 عارض من جمعيات الأسر المنتجة من محافظات الجمهورية وهى القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء والفيوم وسوهاج والجيزة والأقصر وقنا والوادى الجديد وأسيوط وأسوان، كما يشارك فى المعرض أيضاً عارضين تابعين لجهاز تنمية المشروعات من اصحاب المشاريع الصغيرة بمنتجاتهم.

وفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور من الساعة 10 صباحاً إلى 11 مساء و تتنوع المنتجات بالمعرض بين الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والسجاد والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه والصدف والخزف والخوص واللوحات الفنية والفخار وأباجورات الملح ومكملات الديكور بأنواعها وتتميز كل هذه المنتجات بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً وذات جودة عالية.

جدير بالذكر أن معرض ديارنا يعد أحد الأدوات التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة، التى تساهم بها الوزارة فى إطار تشجيع الوزارة للجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموى من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض فى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة.



التضامن تفتتح معرض ديارنا بالاقصر (1)



التضامن تفتتح معرض ديارنا بالاقصر (2)



التضامن تفتتح معرض ديارنا بالاقصر (3)

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التضامن تفتتح معرض ديارنا بالاقصر (4)



التضامن تفتتح معرض ديارنا بالاقصر (5)



التضامن تفتتح معرض ديارنا بالاقصر (6)



التضامن تفتتح معرض ديارنا بالاقصر (7)



