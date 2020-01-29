شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تنهى تجهيزات العرض الرياضى لحفل أسبوع فتيات الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت جامعة الفيوم كافة التجهيزات النهائية لبروفات العرض الرياضى استعدادًا لحفل افتتاح أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والتى تستضيفه جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير 2020، الذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات ومستشارى رئيس الجامعة ووكلاء كلية التربية الرياضية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وتتابع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدى نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية التجهيزات النهائية للحفل.

من جانبه قال الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم تسخر كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإنجاح أسبوع الفتيات الخامس حيث يعتبر من الأنشطة القمية التى تقام على مستوى الجامعة المصرية وتقوم الجامعات المصرية المختلفة بتنظيمه سنويًا بالتناوب، مؤكدًا حرص كافة قطاعات الجامعة وإداراتها المختلفة على إبراز هذا الحدث بالصورة التى تليق بجامعة الفيوم.

وأشار رئيس جامعة الفيوم بحسب بيان صادر عن الجامعة، أن الافتتاح سينعقد يوم السبت الموافق 2020/2/1 باستاد الفيوم الرياضى بمشاركة (25) جامعة حكومية بما يزيد عن إجمالى (3500) طالبة من كل الجامعات، وستقام خلال الأسبوع العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية بالإضافة إلى نشاط الجوالة والخدمة العامة وماراثون رياضى كرنفال يجوب محافظة الفيوم.

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وأعرب الدكتور محمد صبحى حسانين، عن سعادته بوجوده وسط أبنائه طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية المشاركين فى عرض الافتتاح الخاص بأسبوع فتيات الجامعات المصرية، مشيرًا إلى تميزهم فى أداء الاستعراضات المتنوعة بالإضافة إلى المجهودات المشرفة التى قامت بها الجامعة لاستضافة هذا الحدث البارز.

كما تم تفقد المدن الجامعية والغرف التى سيقيم فيها الطالبات أثناء فعاليات الأسبوع والملاعب المفتوحة والصالات الخاصة بالأنشطة.