شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يطالب المطاعم بالإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية من "هاينكن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غرفة المنشآت السياحية "المطاعم"، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، طالب جميع المنشآت السياحة والفندقية فى مصر، التى تتعامل بشكل مباشر مع شركة الأهرام للمشروبات (هاينكن)، المختصة فى المشروبات الكحولية، ضرورة موافاته بأي ممارسات احتكارية يتم فرضها من قبل الشركة، خاصة في عمليات البيع والتوريد لكافة منتجاتها.

وقال الجهاز في خطاب الرسمى، لغرفة المنشآت السياحية بأنه سيتلقى كافة الشكاوى التى يقدمها أعضاء الغرفة، وذلك فى إطار دور الجهاز لإيقاف ومنع أية ممارسات إحتكارية والعمل على تعظيم دور المنافسة.

وأكد الجهاز فى خطابه على إنه قد قرر إلزام مجموعة الأهرام للمشروبات ( هاينكن )، وأطرافها المرتبطة، بالتوقف فوراً عن فرض شروط تعسفية على المنافسين أو أية ممارسات إحتكارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار والتقيد بتنفيذ أى تعليمات من شأنها أن تؤدى إلى حصرية التعامل معها، وتؤدى إلى مخالفة قانون حماية المنافسة، وذلك في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه.

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ودعا الجهاز فى خطابه، غرفة المنشآت السياحية، بضرورة التعميم على أعضائها بإخطار الجهاز بأية ممارسات من قبل الشركة على المنشآت السياحية أو تعرضها لأية ضغوط من شأنها إجبار المنشآة على أمور أخرى، قد تؤدى للضرر وتحميلها أعباء أياً كان نوعها.

ومن جانبه قال عادل المصرى رئيس الغرفة فى تصريحات لليوم السابع، أن الخطاب وصل إلى غرفتى المنشآت السياحية المختصة بالمطاعم، وكذلك غرفة المنشآت الفندقية، وقد تم على الفور ارسالها، مشيرا إلى أن غرفة المنشآت السياحية أرسلت إلى المطاعم التابعة لها، وطالبوا من لديه مشكلة مع الشركة التقدم للغرفة والجهاز فورا، موضحا أنه حتى الآن لايوجد شكاوى محدده تجاه الشركة.

ولفت المصرى إلى أن بعض الشركات تلجأ أحيانا إلى الممارسات الاحتكاري، ويبدو أن الجهاز تنامى له بعض المعلومات عن وضع هاينكن بعض الشروط التعسفية أو الاحتكارية مع بعض المطاعم والفنادق، وقال :"احنا بعتنا للمطاعم التابعة للغرفة وطالبناهم اذا اوصت الشركة بأى اشياء احتكارية أو تضر المنافسين الاخرين بلغوا فورا، والغرفة ستتابع مع جهاز حماية المنافسة".