شكرا لقرائتكم خبر عن تقنين أوضاع العمالة الأجنبية فى المنشآت والنوادى الرياضية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة تقنين وتصويب أوضاع العمالة الأجنبية بكل المنشآت بما فيها النوادى الرياضية.

وفى هذا الإطار، أوضح السيد السنجابى، مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد : أن المديرية قامت اليوم بحملات تفتيش لحصر وتقنين أوضاع الأجانب العاملين بكافة المنشآت على مستوى جميع القطاعات، وبالأخص النوادى الرياضية فى نطاق مدينة بور فؤاد، وقد أسفرت الحملات عن وجود عدد من الأجانب يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعهم وتشغليهم بشكل قانونى بحصولهم علي التراخيص اللازمة، وقد تم إعطاء المنشآت المخالفة مهلة بذلك.

وفى سياق آخر، تنتهى غدا الخميس ( 30 يناير 2020)، المهلة الأخيرة التى منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، كتمديد نهائى وأخير، حيث قررت وزارة العمل الأردنية إمهال كافة العمال غير الأردنيين الحاصلين علي مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضى المملكة بشكل نهائى قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.

وقد كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 452 مليون جنيه، استفاد منها 258 ألفا و682 عاملًا، يعملون فى 1285 منشأة، موضحا أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية ديسمبر 2019.