شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فتح أسواق الهند وموريشيوس أمام صادرات البطاطس المصرية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لأول مرة وافقت دولة الهند على فتح سوق جديد أمام البطاطس المصرية، بالإضافة إلى فتح سوق جديد في دولة موريشيوس أمام البطاطس المصرية، وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية، حيث تحتل البطاطس المركز الثانى بعد الموالح فى التصدير.

وتواصل وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، استعدادها لبدء الموسم التصديرى الجديد من خلال دخول عدة أنواع من الفاكهة إلى أسواق عالمية جديدة، خاصة "الرمان والعنب، والبرتقال، والمانجو، والبطاطس وغيرها من الخضروات والفاكهة " لتزيد من حجم الصادرات المصرية الزراعية لدول العالم، طبقا للاشتراطات، وتواصل وزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه الإدارة المركزية للحجر الزراعى بضرورة فتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير النقد الأجنبى.