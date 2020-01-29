شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الأولوية فى الصرف المغطى للمناطق المجاورة للمستشفيات والمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شحته إبرهيم، رئيس القطاع التوسع الأفقى والمشروعات، فى وزارة الموارد المائية والرى، إنه تم وضع ضوابط ومعايير واشتراطات محددة لدراسة الطلبات الخاصة بتنفيذ التغطيات الخاصة بالترع والمصارف الزراعية لتكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى وهى أن تكون التغطية داخل كتلة سكنية كثيفة بموقع التغطية بعمق لا يقل عن 200 متر من "البرين" وبطول التغطية المطلوبة.

وأضاف، رئيس القطاع التوسع الأفقى، أن الأولوية لمناطق موجود بها منشآت عامة خدمية حول الجزء المطلوب تغطيته مثل المستشفيات، والمدارس، والمصالح الحكومية، بجانب أن تكون التغطية المطلوبة فى قرى أو كتل سكنية مخدومة بشبكات صرف صحى منفذة بمعرفة وزارة الإسكان، وأن تكون بها منظومة تجميع المخلفات الصلبة فعالة قبل تنفيذ الغطيات، وأن تكون هناك ضرورة لاستغلال الجزء المطلوب تغطيته فى توسيع الطرق الرئيسية أو إيجاد محاور مروية جديدة بمنطقة التغطية.

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أوضح إبراهيم ان الشروط تتضمن أيضا ألا تتم التغطية فى حالة وجود شبكة صرف مغطى على المصرف فى الجزء المراد تغطيته، وألا تقع التغطية أمام أوخلف أى من محطات الطلمبات بمسافة 5 كيلو مترات، وألا يكون المجرى المائى المطلوب تغطيته مجرى رئيسى أو مجرى مستقبل لمياه السيول، وألا تكون مسافة التغطية المقترحة متضمنة "سحارة".

وأشار رئيس القطاع التوسع أن الإدارة المختصة بالوزارة تجرى دراسة توضح عدم تأثير التغطية على كفاءة المجرى المائى فيما يخص التصرفات، والمناسيب التصميمة الحالية والمستقبلية، وألا تكون هناك مشاريع مستقبلية لأغراض توسيع أو تعميق المجرى المائى المطلوب تغطيته، وأن تكون هناك صعوبة فى تطهير المجرى المائى وعدم إمكانية عمل الصيانة اللازمة له، هذا بالإضافة لتدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية بمعرفة الجهات الطالبة.