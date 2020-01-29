شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يُكلف بتنفيذ كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمراجعة كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وحصر القرارات التي لم تُنفذ، للعمل علي سرعة تفعيل هذه القرارات وبدء تنفيذها علي الفور.
وأشار مدبولي إلى أن تطبيق هذه القرارات يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وكذا إعطاء صورة إيجابية عن أن الدولة تُنفذ قرارتها التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين.
وأمهل رئيس الوزراء الجهات المعنية حداً أقصى أسبوعين لتطبيق القرارات، وفي حالة وجود إشكاليات العودة للمجلس.
من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل أن هناك 340 قراراً صدرت لصالح المستثمرين، وأن ما تم تنفيذه هو 291 قراراً، بنسبة أكثر من 85%، وأن 49 قراراً لم تنفذ، وستتم المتابعة في التنفيذ مع الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يُكلف بتنفيذ كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.