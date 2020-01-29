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شيخ الأزهر يشكر السيسي على رعايته مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي»، الذي عقده الأزهر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020.

كما تقدم شيخ الأزهر ونخبة من العلماء المشاركين بالمؤتمر، بالشكر للرئيس لافتتاحِه أعمال المؤتمر، بكلمة أَثْرَت أعماله، وكانت من أهم عوامل نجاحه، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن شيخ الأزهر أعلن البيان الختامي لمؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي»، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

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