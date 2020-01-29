شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المركز الإعلامي لموانى البحر الأحمر أن ميناء سفاجا الأربعاء استقبل السفينة «Orient hobe» وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند لصالح مجمع ألومنيوم نجع حمادي. بينما غادرت الميناء أربع سفن وهى «أمانة، الحرية2، عزيز إكسبريس وبوسيدون إكسبريس» وعلى متنها 222 شاحنة، فيما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى «أمانة، عزيز إكسبريس وبوسيدون اكسبريس» وعلى متنها 139 شاحنة و10 سيارات.

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