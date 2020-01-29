شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق: تنفيذ وحدة صحية بـ«سكن مصر» وتوفير 3 سيارات إسعاف إضافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى وحدة صحية بمشروع سكن مصر، وكذا توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة إضافية لدعم وحدة إسعاف المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي للنهوض بالمنظومة الطبية خدمة لسكان مدينة الشروق.

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وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مبنى الوحدة الصحية مكون من (دور أرضي + أول) على مساحة ( 2800م2 )، ويضم (عيادة طب أسرة – عيادة أسنان –إسعافات أولية – معمل تحاليل – صيدلية – غرفة نفايات– سكن أطباء )، لتفي بمتطلبات سكان المدينة، مضيفاً أنه يجري حالياً الإعداد لاستلام المشروع من الشركة المنفذة تمهيداً لتسليم الوحدة للإدارة الطبية المختصة بالتشغيل .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن سيارات الإسعاف الإضافية تم دخولها الخدمة، ويتوافر بها تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمريض أثناء نقله للمستشفى، وكذا تقديم العلاج للمصابين أو المرضى في الحالات الطارئة .

وأضاف «الغيطي»، تم التنسيق لتدعيم وحدة المركز الطبي (جنيفة) بسيارتي إسعاف، ليصبح الإجمالي 7 سيارات بالمدينة، مؤكداً أن جهاز المدينة يسعى للنهوض بالخدمات في المجالات كافة، بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف توفير الاحتياجات لسكان مدينة الشروق.