شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 680 دورة تدريبية للعاملين بالشركة القابضة للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن نجاح خطة التدريب المنفذة للشركة القابضة والشركات التابعة والتى تم وضعها طبقا للاحتياجات الفعلية للعاملين في كافة التخصصات تماشيا مع السياسة العامة للدولة في رفع وبناء قدرات العاملين وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، من خلال تطبيق كافة أساليب التدريب والتي تنوعت بين التدريبات النظرية والميدانية، وكذلك تطبيق التحول الرقمي في تقديم خدمات التدريب بنظام (E-learning).

وأوضح «رسلان» أن منظومة التدريب الإلكتروني تهدف إلى دعم العنصر البشري وتوفير الخدمات في جميع الأوقات للعاملين وإنشاء مكتبة إلكترونية تتيح المواد العلمية لهم وتجهيز استديو لتسجيل المحاضرات، الأمر الذي يحقق المتطلبات التدريبية للقطاع من ناحية ودور الشركة المجتمعي من خلال توفير برامج تدريبية لطلبة الجامعات في التخصصات الفنية تؤهلهم إلى سوق العمل وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة من خلال أفضل الأنظمة التدريب العالمية من ناحية أخرى.

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وأشار إلى أن الشركة خصصت برامج تدريبية لتأهيل طلبة المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في كافة المجالات التي تخدم الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفي مجال التعاون بين الجهات العلمية والبحثية، أضاف أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات المصرية والمراكز العلمية الخاصة التي تسهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم تنفيذ مبادرة (فعاليات الأسابيع التدريبية) من خلال الإدارة العامة للتدريب بالشركة، والتي تم تفعيلها خلال عام 2019 وتستهدف تدريب عدد 30% من العاملين بجميع الشركات التابعة والشركة القابضة في جميع المجالات، وأسفرت عن تنفيذ 680 دورة تدريبية تخصصية وتدريب 24 ألف متدرب في تخصصات التشغيل والصيانة، جودة مياه الشرب، معامل الصرف الصحي، مع قياس أثر المردود التدريبي للبرامج المنفذة للوقوف على مستويات اﻷداء وقياس العائد من تلك البرامج.