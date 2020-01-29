شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: بدأت تنفيذ ملف رضاء المواطنين منذ اللحظة الأولى لتولي المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد عند تكليف المحافظين الجدد على ملف رضاء المواطن، مضيفًا: «بدأت العمل فيه منذ اللحظة الأولي لتولي المسؤولية، فبدأنا برصف الطرق بمبلغ 150 مليون جنيه من وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة النقل، وعملنا مركز تكنولوجي سيتم افتتاحه في العيد القومي، بالدور الأرضي بالمحافظة يعلوه قاعة كبرى على احدث نظام للقاء المواطنين أسبوعيا».

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالصحفيين والإعلامين ومراسلى الصحف والمواقع، مساء الثلاثاء، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد.

وأضاف المحافظ: «عندما جئت وجدت المواطنين الذين يحضرون اللقاء الجماهيري كانوا يجلسون على الأرض إلى أن يأتي دورهم، فعملت قاعة اجتماعات تخدم المواطنين وعملنا مصعد بانوراما دور واحد، ينقلهم إلى الدور الأول كما أننا اشتغلنا في الشارع وعملنا ملعبين في شارع قناة السويس وأعطيت قرار ليكونوا متنفس للشباب بأجر 100 جنيه في الساعة».

وعن منظومة تحسين البيئة، قال المحافظ: «اشترينا 5 آلاف صندوق في سابقة لم تحدث من قبل، وهذه مجرد بداية وسيكون فيه جمع القمامة من المنبع من البيوت، كما تعاقدنا على شراء 21 سيارة مكنسية بقيمة 35 مليون جنية وسيكون نصيب كل مركز سيارة، والمنصورة بأحيائها 4 سيارات» .

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وتابع: «تواجهنا مشكلة أن الشركة المتعاقدين معها لتدوير القمامة في مصنع سندوب سينتهي عقدها في نهاية شهر فبراير القادم، وهذا المصنع يستقبل 1000 طن قمامة يوميا وليس لدينا بديل لذلك قررت عمل مصنع به سعة 1200 طن، ولابد أن يكون فيه مصنع ملك للمحافظة بكافة مشتملاته والا نكون تحت رحمة احد».

وعن مشكلة الصرف الصحي في منطقة 15 مايو بجمصة، أكد المحافظ أنه تم رصد مبلغ 65 مليون جنيه لعمل المشروع، وقال: «كنا ننتظر الإسناد إلى مقاول وهو ما تم بالفعل والمشروع به مشاكل كبيرة».

وأعلن المحافظ عن تنفيذ مشروع مشاية جديدة تبدأ من استراحة المحافظ وتمتد إلى منطقة قولنجيل، وقال «ستكون متنفس جديد لأبناء المنصورة وأخذت اللواء كامل الوزير في جولة للمكان حتى يساعدنا على تنفيذه وسيتم عمل كوبرى لطلخا في نهاية المشاية الجديدة عند قولنجيل، بالإضافة لعمل مطلع لكوبرى الجامعة يمتد لطلخا ايضا مع تحويل الكوبرى الحالى لممشى تاريخى».

كما أعلن عن التخطيط لإنشاء شارعين«360» بحيث يكون أحدهما في حي شرق المنصورة والآخر في حي غرب، وفي أماكن مميزة وبقيمة إيجاريه بسيطة، وسنجهزه من خلال متعهد لتأجيرها للشباب وستكون محلات أكل وعصائر وفضيات وخلافه.

وأشار إلى استكمال مركز أعلام الدقهلية في مبنى الحزب الوطنى القديم، قائلا: «هنعمل مركز مميز وسيضم محكى عن الشخصيات المميزة من ابناء المحافظة».