شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تزرع فيروس كورونا الجديد لتطوير لقاح مضاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن علماء أستراليون من زرع فيروس كورونا الجديد في المعمل، أملا في تطوير لقاح جديد ضد المرض وتسريع عملية التشخيص.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، الأربعاء، أن علماء من معهد دوهرتي في ملبورن استخدموا عينة أخذت من مرضى وصلوا إلى مستشفى ملبورن الملكي، ثم قاموا بزرع الفيروس بنجاح للتوصل إلى لقاح ضده.

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وقال جوليان دروس، رئيس المختبر بمعهد دوهرتي، إن السلطات الصحية تستخدم حتى الآن تسلسل الجينوم لفيروس كورونا المتحور، لتحديد الحالات، مضيفا أن «الحصول على الفيروس الحقيقي يعني القدرة على التحقق من صحة جميع طرق الاختبار»، لافتا إلى أن ذلك سيكون بمثابة نقطة تحول في عملية التشخيص.

وأشار إلى أنه سيتم تبادل المعلومات الجديدة مع الشبكة الأسترالية لمختبرات الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، كما أوضح أنه سيتم استخدام الفيروس المزروع لإعداد أجسام مضادة، الأمر الذي سيساعد في اكتشاف المرض خاصة لدى المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

ويوجد في أستراليا حتى الآن خمس حالات مؤكدة من فيروس كورونا المستجد، حيث التقطت جميع الحالات المسجلة في أستراليا عدوى الفيروس من الصين.

وتسبب فيروس كورونا الجديد منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، في وفاة نحو 132 شخصا، وأكثر من ستة آلاف حالة إصابة في مختلف أنحاء العالم، حيث تشير الأبحاث الأولية إلى أن الفيروس انتقل إلى الإنسان عن طريق الثعابين.