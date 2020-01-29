شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يزور البابا تواضروس.. تفاصيل «زيارة الحب والسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، ووفد من النقابة ضم رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة العامة، ومجلس نقابة القاهرة، الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية في العباسية، لتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

ورحب البابا تواضروس بـ«ضاحي» ضاحي، والوفد المرافق له، وأبدي سعادته بهذه الزيارة التي تخللتها مناقشه دور نقابة المهندسين، والأنشطة التي تقوم بها النقابة لصالح جموع المهندسين، وشكر الوفد على هذه الزيارة التي وصفها بـ«زيارة الحب والسلام».