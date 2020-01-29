شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة ليلًا.. والصغرى تصل لـ«2» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الخميس طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء والغردقة، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
وتتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانًا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية.
وتنشط الرياح أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط الرياح واضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء والغردقة، بينما تكون الرياح معتدلة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 19
شبين الكوم 08 18
طنطا 10 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 10 18
بلطيم 11 18
مطروح 11 19
السلوم 09 17
سيوة 05 16
بورسعيد 11 20
دمياط 11 19
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 10 19
السويس 11 18
العريش 09 19
رفح 09 18
رأس سدر 09 20
نخل 02 19
نويبع 10 20
طابا 08 18
كاترين 05 13
الطور 13 20
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 10 23
مرسى علم 13 22
الفيوم 08 20
بني سويف 08 20
المنيا 05 20
أسيوط 05 20
سوهاج 07 21
قنا 06 22
الأقصر 08 23
أسوان 09 22
أبو سمبل 09 22
الوادي الجديد 04 23
شلاتين 12 23
أبو رماد 13 22
حلايب 13 21
رأس حدربة 15 21
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