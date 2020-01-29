شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الحربية تهنئ أكاديمية الشرطة بعيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من قيادات الكلية الحربية، برئاسة اللواء أركان حرب مدير الكلية، لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الشرطة.

كان في استقبال الوفد اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بوفد الكلية الحربية ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

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وأعرب رئيس الأكاديمية عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح التآخى والود ومتانة جسور الترابط والتعاون بين أكاديمية الشرطة والكلية الحربية، ومدى عمق مردود ذلك ليشمل كل الأنشطة التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب مدير الكلية الحربية حرص الكلية الحربية على هذه الزيارة وتقديم التهنئة بعيد الشرطة الثامن والستين تقديراً لدور رجال الشرطة الوطنى وإخلاصهم فى أداء واجبهم لتحقيق الأمن لجموع الشعب وحماية استقرار البلاد، مشيراً إلى أن التعاون وتبادل الخبرات بين الكلية الحربية وكلية الشرطة فى تصاعد وتطوير مستمر بإعتبار رجال الشرطة والجيش وحدة واحدة هدفهم إستقرار ورفعة الأمة وإزدهارها.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والميداليات التذكارية.

الكليـــــــة الحربيــــــة تهنـئ أكاديميـة الشرطـة بعيـد الشرطـة