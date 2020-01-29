شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: حملات لإخلاء الوحدات المُتعدي عليها بالإسكان الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللقاء الجماهيري الأول مع المواطنين، والذي استمع فيه لشكوى ومطالب 40 مواطن ومواطنة بحضور مديري التضامن الإجتماعي والإسكان، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات المجتمع المدني وهم مركز الكبد المصري ومؤسسة العربي وجمعية المنار الخيرية.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني لسرعة اقتحام المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها وفقاً للقانون والإمكانيات المتاحة وذلك بإعتبارها من أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة.

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ووجه اللواء أشرف عطية مسؤولي لجنة الإسكان بإدراج 7 طلبات ضمن قائمة الإنتظار على أن تكون لهم الأولوية في حالة فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة المزمع إنشاؤها في الفترة القادمة لتلبية احتياجات المواطنين ولتحقيق التوسع العمراني المطلوب وخاصة بمدينة أسوان الجديدة، مكلفاً نائب رئيس مدينة أسوان بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حملات مكبرة بداية من أول الشهر القادم لإزالة كافة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة بعد إعطاء مهلة لا تتجاوز الـ 24 ساعة للمتعدين لرفع ممتلكاتهم والإخلاء الفوري للوحدات.

كما وجه أشرف عطية بتوفير محل بالسويقات الجديدة بمنطقة السيل لأحد المواطنين يعاني من إعاقة مع إعفاءه من الإيجار لمدة ثلاثة شهور مراعاة لظروفه الصحية، بجانب محل أخر لسيدة تنتج أعمال يدوية بالمنزل وتعول أسرتها، بالإضافة إلى سرعة تشكيل لجنة هندسية للمعاينة وتوفير سقف مناسب لمنزل إحدى السيدات بمنطقة الصداقة القديمة وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، فضلاً عن قيام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتشكيل لجنة متخصصة للمعاينة الميدانية لموقع أحد العقارات الواقعة بجوار مبنى البريد القديم بوسط المدينة وإعداد تقرير فني عن حالته الإنشائية وعرضه على المحافظ تمهيداً لإتخاذ الإجراء المناسب سواء بإزالته أو ترميمه تحقيقاً لمصلحة المنتفعين به وحفاظاً على سلامة أرواح وممتلكات الأهالى المحيطين به، موجهاً مدير عام الإسكان بسرعة إيفاد لجنة ميدانية متخصصة لبحث وحصر كافة طلبات الإحلال والتجديد لمنازل وبيوت أهالي قرى نصر النوبة وإعداد تقرير مفصل عن موقفها وحالتها الإنشائية وعرضه على المحافظ شخصياً لإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتلبية هذه الطلبات سواء بإدراجها ضمن خطة الإحلال والتجديد التي تنفذها الدولة بالقرى النوبية هذا العام أو بالقيام بأعمال الترميم والتجديد العاجلة للحالات الأكثر خطورة وذلك حفاظاً على سلامة أرواح الأسر المقيمين فيها.

كما وافق المحافظ على عودة أحد العاملين المؤقتين بالوحدة المحلية بكوم أمبو بعد إنقطاعه لفترة عن العمل نظراً لظروفه الصحية الصعبة التي كان يمر بها في تلك الفترة، موجهاً رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأعداد تقرير شهرى عن أداءه المهنى لمدة ثلاثة شهور قادمة لإثبات مدى جديته في إداء مهام عمله المكلف بها، وفى نفس اللقاء أعطى محافظ أسوان تعليماته لمسئولى التضامن الإجتماعى بإجراء الإبحاث الإجتماعية اللازمة لـ 4 مواطنين للتأكد من إستحقاقهم لصرف المساعدات المالية العاجلة ومعاشات التضامن وتكافل وكرامة لإعانتهم على تدبير إحتياجاتهم المعيشية والصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية، مع ضرورة التنسيق مع مسئولى الجمعيات الخيرية لدراسة حالة ٥ مواطنين لتقديم الدعم المادي والعيني لبعض الحالات، بجانب توفير الدورات التدريبية وخدمات التمويل لبعض الحالات الأخرى لتأهيلهم ومساعدتهم على إقامة مشروعات حرفية وإنتاجية صغيرة تكون مصدر دخل ثابت لهم لسد إحتياجاتهم الأسرية والمعيشية .