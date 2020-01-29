شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوافق على اعتذار «محروس» عن الاستمرار مساعدًا له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأربعاء، على طلب المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، بقبول إنهاء ندبه من العمل مساعدًا للوزير، لظروف أسرية.

ومن جانبه، وجه وزير العدل، الشكر للمستشار عبدالهادي محروس، على جهوده في العمل خلال المرحلة الماضية، بينما أعرب «محروس» عن شكره للوزير لتلبية طلبه، مؤكدًا أن العلاقات بينهما امتدت لسنوات، ومعربًا عن تمنياته بدوام التوفيق والتقدم.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى وافق فى جلسته التى انعقدت في 3 مايو 2016 على ندب المستشار عبد الهادى محروس، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى.