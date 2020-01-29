شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية والرياح تنشط أقصى الغرب.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، سانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 05 درجة.

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وتشهد اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة، والطقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد وبكون دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، استمرار الشبورة المائية فى الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء والملاحة البحرية معتدلة فى البحر المتوسط ولكن هناك نشاط رياح فى خليج السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.