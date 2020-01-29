شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه أمام مصنع الثلج بالزاوية الحمراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع ترعة الإسماعيلية بمنطقة الأميرية البلد أمام مصنع الثلج بحى الزاوية الحمراء بالقاهرة، كسر ماسورة مياه، حيث تلقت غرفة العمليات بحى الزاوية الحمراء بلاغا بشأن كسر الماسورة وتابع اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الجهات المعنية لإصلاح الكسر.

وفى السياق رفع حى الزاوية الحمراء، مخلفات القمامة من شوارع " مرفق المياه بالأميرية البلد، ترعة الجلاد أمام مدرسة زهرة المدائن، أمام المكتبة ناصية شارع جراج البلدية، منشية الجمل العلوى، شارع الشركات، سيد درويش مع الشركات، أحمد فاروق، منشية الجمل، الشركات أمام مدرسة قنطرة شرق ومدرسة ابن سينا وأمام المطافى، ومدرسة اليرموك، وترعة الدكر بمدينة النور، الشركات أمام ممر مكاوى، أعلى كوبرى محور روض الفرج تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الشمالية وتحت إشراف رئيس حى الزاوية الحمراء.

قاد اللواء مدحت عبد اللطيف، رئيس حى المقطم جنوب القاهرة، حملة للتصدى للإشغالات التى تعوق حركة سير المارة والسيارات، أسفرت عن رفع الإشغالات بشارع السوق وشارع 9 بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات بحملة شملت رفع وإزالة الإشغالات من شارع السوق وشارع 9 وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

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ووجه اللواء مدحت عبد اللطيف، اتخاذ كل الإجراءات مع المخالفين لتحقيق الردع العام لإعادة الشارع لأصله للمنفعه العامه للمواطنين وتيسير الحركة المرورية، وشارك فى الحملة المهندس وليد إبراهيم مدير الإشغالات والمهندس رامى رجب وقوة من شرطة المرافق والمرور، ويأتى ذلك فى اطار الحملات اليومية التى ينفذها حى المقطم، تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء خالد عبد العال، وفى إطار الخطة العامة لتحسين الخدمات العامة الخاصة بالحى.

وأعلن الحى البدء فى رصف عدد من الشوارع فى منطقة الهضبة الوسطى، وتحسين الخدمات المقدمة لتسهيل حركة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.